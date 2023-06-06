مذكرة تفاهم بين الزراعة ومركز تطوير الأعمال

الوكيل الاخباري - وقعت وزارة الزراعة، ومركز تطوير الأعمال، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم، بالشراكة مع جمعية بنوك الادخار الألمانية للتعاون الدولي، لتنفيذ البرنامج التدريبي "محاكاة أعمال المزارعين" بهدف تمكين المزارعين مالياً.



وبحسب المذكرة، سينفذ المركز البرنامج لتدريب حوالي 300 مزارع من الشباب أصحاب المشاريع الريادية في النشاط الزراعي والمزارعين في محافظات المملكة، كما سيجري تصميم البرنامج وفقاً لاحتياجات القطاع لضمان توافق تنمية المهارات والخدمات المطابقة مع معظم المجالات الواعدة لزيادة المشاركة ومعالجة الحواجز المعرفية للشباب.

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