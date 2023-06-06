صناعة الأردن تناقش تعديل تعليمات تداول المبيدات

الوكيل الإخباري - عقدت غرفة صناعة الأردن لقاء لمصانع المبيدات المحلية، لمناقشة تعديل تعليمات تسجيل وتجهيز واستيراد وتداول والاتجار بالمبيدات رقم ز/7 لسنة 2021، التي يجري العمل عليها من قبل وزارة الزراعة، من خلال تشكيل لجنة متخصصة لتعديل التعليمات من الجهات ذات العلاقة.

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وبحسب بيان للغرفة اليوم الثلاثاء، ناقش المجتمعون التعديلات مع مصانع المبيدات المحلية وسبل الاستفادة من خبراتها المتراكمة في هذا المجال وتجاوز التحديات التي كانت تواجهها في التعليمات السابقة، من أجل الخروج بتعليمات عصرية تحاكي واقع صناعة المبيدات الأردنية وتعزز تواجدها في الأسواق المحلية والخارجية.



وأكد مدير مديرية الوقاية والصحة النباتية في وزارة الزراعة المهندس عماد العوض، حرص الوزارة على دعم الصناعة المحلية وتذليل كل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، خاصة ما يتعلق بنمو وتطور القطاع الزراعي، مثل قطاعات الأسمدة والأدوية البيطرية والمبيدات.



وأشار ممثل قطاع الصناعات الكيميائية ومستحضرات التجميل في الغرفة المهندس أحمد البس، إلى أن اللقاء يعد واحدا من اللقاءات المستمرة وثمرة للجهود والشراكة والتنسيق الدائم ما بين غرفة صناعة الأردن ووزارة الزراعة، لاستمرار التعاون بينهما في المجال الزراعي والصناعي وتذليل جميع المعيقات التي تواجه المصانع المحلية لتحقيق الأمن الغذائي الأردني ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني.

