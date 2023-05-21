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الأحد، 21-05-2023 09:54 ص

بدء شراء محصولي القمح والشعير من المزارعين

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الوكيل الإخباري - بدأت وزارة الزراعة اليوم الأحد، استقبال الحبوب (قمح وشعير) من المزارعين وفتح مراكز الاستلام والصوامع.

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ووافق مجلس الوزراء، في وقت سابق، على البدء بشراء محصولي القمح والشعير من المزارعين للموسم الزراعي 2022 / 2023.


ويأتي القرار استمرارا لسياسة الحكومة في دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة المساحات المزروعة بالقمح والشعير لما لها من أهمية استراتيجية وخصوصا في ظل الظروف الحالية، بحسب ما أفاد بيان للمجلس.


وقرّر مجلس الوزراء اعتماد أسعار الشراء للقمح والشعير بواقع 500 دينار للطن لقمح البذار و 420 دينارا لقمح الموانئ.


واعتماد سعر شعير البذار بواقع 420 دينارا للطن و 370 دينارا للطن لشعير الموانئ.

 




 

 


 

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