1100 دينار عن كل بقرة نفوق .. جمعية مربي الأبقار تشيد بالإجراءات التعويضية

الوكيل الاخباري - أشادت الجمعية التعاونية لمربي الأبقار بإجراءات وزارة الزراعة التعويضية والرقابية للمزارعين المتضررين مـن فيروس الحمى القلاعية.

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وأكدت الجمعية في بيان اليوم الاثنين، أن الوزارة تعمل على صرف تعويضات للمزارعين المتضررين، جراء الحمى القلاعية عن كل بقرة نفوق 1100 دينار، و150 دينارا عن كل عجل نفوق.



وأوضحت الجمعية أن إجراءات وزارة الزراعة تمثلت أيضاً، بالبدء بعملية إعطاء القرض الحسن من مؤسسة الإقراض الزراعي، اعتبارا من اليوم، وذلك بسقف أعلى 40 ألف دينار لكل مزرعة، بحيث يتم إعطاء قرض حسن بمبلغ 500 دينار عن كل بقرة يتم استيرادها، وسيتم البدء بتوزيع مطعوم الحمى القلاعية السباعي، خلال الأيام القليلة المقبلة، إضافة إلى إعطاء رخص استيراد للمزارعين، بنسبة 25 بالمئة من حجم الحيازة والتأكيد على عدم منح أية رخصة للمزارع غير المصابة.



وذكرت الجمعية أنه سيتم العمل مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء لتشديد الرقابة على المصانع التي تستخدم حليب البودرة في عمليات الإنتاج، للمحافظة على أسواق الحليب الطازج، والعمل مع المؤسسة التعاونية الأردنية لإنشاء جمعية متخصصة لتسويق الحليب الطازج.