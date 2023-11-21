مذكرة تفاهم بين العقبة الخاصة ومشروع ريادة الأعمال

الوكيل الاخباري - وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومشروع ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل الذي تنفذه "GIZ" بتكليف من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للشركات الناشئة من خلال تطوير بيئة ملائمة للابتكار والنمو والتشارك في بناء منظومة متكاملها لها.



وتم توقيع المذكرة برعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، بحضور مؤسسات المجتمع المحلي من القطاعين العام والخاص ومقدمي الخدمات لرواد الأعمال والشركات الناشئة.

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