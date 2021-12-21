الثلاثاء 21-12-2021
الوكيل الاخباري

بلدية كفرنجة تتعامل مع ملاحظات المواطنين خلال المنخفض

محافظ المفرق يلتقي ممثلي المنظمات الدولية العاملة بالمحافظة

عجلون: ورشة حول دور المرأة الأردنية بالحياة السياسية

فرنسا تؤكد إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها

الصفدي يلتقي رئيس البرلمان العربي

الأمانة تتعامل مع 184 ملاحظة جراء الأحوال الجوية

الشبول : الحكومة بصدد إطلاق برنامج لتدريب وبناء قدرات الناطقين الإعلاميين

التربية تطلق مشروع توفير بيئة تعلم لجميع الأطفال بالمملكة

الاقتصاديَّة الوزاريَّة تُناقش نتائج اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الأردنيَّة الفلسطينيَّة

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى خضر ودعيبس وخورما والمشيني والنعيمات والمشاقبة وبني عيسى

الثلاثاء، 21-12-2021 06:21 م

مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

1220211581315660582199


الوكيل الاخباري - وقع رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، الفريق الركن المتقاعد مأمون الخصاونة، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مشتركة، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

ويأتي توقيع المذكرة بهدف حماية الأشخاص الذين يلحق بهم الضرر أو يتعرضون له جراء النزاعات المسلحة، باعتبار أن القانون الدولي الإنساني المعني بالنزاعات المسلحة بشقيها الدولية وغير الدولية، يقع على عاتق القوات المسلحة بالدرجة الأولى، ما يقتضي الإلمام بأحكام القانون الدولي الإنساني من القادة والأفراد للالتزام بمضمونه تجنباً للانتهاكات التي يمكن حدوثها، بما يضمن الحفاظ على سيادة الدولة، وتجنب الملاحقة الجزائية من قبل المحاكم الدولية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120212116630550423795

بلدية كفرنجة تتعامل مع ملاحظات المواطنين خلال المنخفض

ddd

محافظ المفرق يلتقي ممثلي المنظمات الدولية العاملة بالمحافظة

122021190228818577727

عجلون: ورشة حول دور المرأة الأردنية بالحياة السياسية

الصفدي 2

الصفدي يلتقي رئيس البرلمان العربي

1220212112648643389947

الأمانة تتعامل مع 184 ملاحظة جراء الأحوال الجوية

مبنى رئاسة الوزراء

الشبول : الحكومة بصدد إطلاق برنامج لتدريب وبناء قدرات الناطقين الإعلاميين

أخبار متعلقة
1220211293024313510321

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور كتيبة الأمير طلال الآلية

444

الحنيطي يوجه باستغلال مبنى في ناعور ليصبح مستشفى عسكريا

ww

الجيش يتسلم آليات من فرنسا

999

رئيس هيئة الأركان يلتقي نظيره الفرنسي

9202128121632785128896

رئيس هيئة الأركان يلتقي آمر كلية دفاع حلف الناتو

e

الملك يتابع تجارب ميدانية لأنظمة وتطبيقات طورها المركز الأردني للتصميم والتطوير