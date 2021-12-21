مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

الوكيل الاخباري - وقع رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، الفريق الركن المتقاعد مأمون الخصاونة، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مشتركة، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.



ويأتي توقيع المذكرة بهدف حماية الأشخاص الذين يلحق بهم الضرر أو يتعرضون له جراء النزاعات المسلحة، باعتبار أن القانون الدولي الإنساني المعني بالنزاعات المسلحة بشقيها الدولية وغير الدولية، يقع على عاتق القوات المسلحة بالدرجة الأولى، ما يقتضي الإلمام بأحكام القانون الدولي الإنساني من القادة والأفراد للالتزام بمضمونه تجنباً للانتهاكات التي يمكن حدوثها، بما يضمن الحفاظ على سيادة الدولة، وتجنب الملاحقة الجزائية من قبل المحاكم الدولية.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة