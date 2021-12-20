مذكرة تفاهم بين جامعة العلوم والتكنولوجيا ونقابة الصيادلة

الوكيل الاخباري - وقعت جامعة العلوم والتكنولوجيا، مع نقابة الصيادلة الأردنيين، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم تؤطر للتعاون المشترك بين الجانبين.



وتنص المذكرة، التي وقعها رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم، ونقيب الصيادلة الأردنيين، الدكتور زيد الكيلاني على عقد "الدبلوما المهنية في الصناعات الدوائية" لدعم الصناعة الدوائية، ورفدها بالكوادر الكفؤة والمؤهلة، وإتاحة فرص التدريب لدى المؤسسات الصيدلانية كالصناعة الدوائية أمام طلبة الجامعة والصيادلة الخريجين.

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