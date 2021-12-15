بحث التعاون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا ومفوضية شؤون اللاجئين

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، الدكتور خالد السالم، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، دومينيك بارتش، اليوم الأربعاء، آفاق التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وثمن السالم، خلال اللقاء الذي حضره منسق شؤون اللاجئين في الأردن الدكتور حاكم الخريشا ممثلًا عن وزير الداخلية، الدور الإنساني والأخلاقي الذي تقوم به مفوضية شؤون اللاجئين وسعيها المستمر لمساعدة الدول التي تحتضن اللاجئين.

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