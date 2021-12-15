الأربعاء 15-12-2021
الوكيل الاخباري

التربية تفتح باب التقدم للتعليم الإضافي - وثيقة

وزير السياحة يعمم على المنشآت السياحية - وثيقة

"ماجد الفطيم" تدخل في شراكة مع "Yellow Door Energy" لتزويد فروع كارفور بطاقة نظيفة 100% - فيديو و صور

التوثيق الملكي يبحث سبل التعاون المشترك مع سلطنة عُمان

نقابة الصحفيين تسمي علي فريحات عضوا في مجلس إدارة بترا

الحكومة تنشر حقائق حول قطاع المياه

النيابية المشتركة "المالية والاقتصاد والاستثمار" تنتخب رئيسها ومقررها

البرلمانية الأردنية الأوروبية تبحث والسفير النمساوي تعزيز العلاقات

إربد: منع دخول البضائع للسوق المركزي قبل الرابعة فجرا

انخفاض جديد على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

الأربعاء، 15-12-2021 04:14 م

بحث التعاون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا ومفوضية شؤون اللاجئين

1120211419814543895721


الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، الدكتور خالد السالم، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، دومينيك بارتش، اليوم الأربعاء، آفاق التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وثمن السالم، خلال اللقاء الذي حضره منسق شؤون اللاجئين في الأردن الدكتور حاكم الخريشا ممثلًا عن وزير الداخلية، الدور الإنساني والأخلاقي الذي تقوم به مفوضية شؤون اللاجئين وسعيها المستمر لمساعدة الدول التي تحتضن اللاجئين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

التربية تفتح باب التقدم للتعليم الإضافي - وثيقة

0L5A1485 - Copy

وزير السياحة يعمم على المنشآت السياحية - وثيقة

w

التوثيق الملكي يبحث سبل التعاون المشترك مع سلطنة عُمان

1220214194145895001450

نقابة الصحفيين تسمي علي فريحات عضوا في مجلس إدارة بترا

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تنشر حقائق حول قطاع المياه

1220211416205402609205

إربد: منع دخول البضائع للسوق المركزي قبل الرابعة فجرا

أخبار متعلقة
1040589_220366341443814_974581550_o

13 مليون طالب يدرسون بمؤسسات التعليم العالي العربية

11202124215532508356233

مؤتة: محاضرة توعوية حول الجرائم الإلكترونية

توظيف

دراسة تتوقع نمو التوظيف بقطاع الخدمات بالأردن

خمسينات

26 ألف دينار مكافأة مالية لموظفي في جامعة العلوم والتكنولوجيا

وزارة الصحة 2

افتتاح مركز للتطعيم ضد كورونا بمفوضية اللاجئين السوريين في المفرق

11202111222334876828468

عوجان: جامعة مؤتة تعتز بتفردها بالجناح العسكري