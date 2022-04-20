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الأربعاء، 20-04-2022 01:40 م

مذكرة تفاهم لتدريب وتأهيل العاملين في النقل البري

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الوكيل الإخباري - وقعت هيئة تنظيم النقل البري ونادي السيارات الملكي، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتدريب وتأهيل العاملين في النقل البري.

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وقال مدير عام الهيئة طارق الحباشنة، إن الاتفاقية تهدف الى الحد من الحوادث المرورية، وتعزيز السلامة المرورية في المملكة، ورفع مستوى كفاءة العاملين في النقل من خلال تنفيذ مشروع تدريب وتأهيل السائقين العاملين في مجال النقل البري بكافة أنماطه، والذي سيبدأ تنفيذه الشهر المقبل.


وبين الحباشنة أن نادي السيارات الملكي من المؤسسات الأردنية ذات القدرة العالية والكفاءة لما تقدمه من جهود في مجال تدريب وتأهيل السائقين ولدوره المميز في رفع مستوى سلامة النقل من خلال المركز الخاص بالنادي، ومن خلال عضويته في الهيئات الدولية ورياضة السيارات العالمي، والاتحاد الدولي للنقل لعقد الدورات التأهيلية الخاصة بالسائقين بحسب أنماط النقل المختلفة.


بدوره، أشار مدير التدريب في نادي السيارات الملكي، مازن نور الدين إلى أهمية مشروع تدريب السائقين في قطاع النقل البري بكافة أنماطه لما له من أهمية في رفع مستوى أداء السائقين، وزيادة مهاراتهم من خلال التعامل مع وسائط النقل، شاكرا الهيئة والقائمين على هذا المشروع لما قدموه من جهود لإنجاحه.

 




 

 


 

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