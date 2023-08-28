مذكرتان لتعزيز التعاون بين "الهاشمية" وشركتين صناعيتين

الوكيل الاخباري - وقعت الجامعة الهاشمية،اليوم الإثنين، مذكرتي تفاهم مع شركة المجتمع العلمي الأردني للبحث والتطوير والتصميم الصناعي، وشركة ماس الصافي لصناعة الألبسة.



وقع المذكرة الأولى، نائب رئيس الجامعة الدكتور عوني اطرادات، والمدير التنفيذي لشركة المجتمع العلمي الأردني المهندس محمد مصطفى، فيما وقع المذكرة الثانية المدير التنفيذي للمنطقة في شركة ماس الصافي ديلانثا جاياراتني، بهدف تعزيز التعاون مع قطاعي الصناعة والأعمال.

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