تحديث مستمر.. جامعات تُعلّق دوامها الوجاهي وتؤجل الامتحانات بسبب موجة الحرّ - أسماء

الوكيل الإخباري- اتخذت عدة جامعات حكومية قرارات حول تحويل الدوام ليكون عن بُعد واجلت عقد الامتحانات بسبب الموجة الحارة التي سوف تؤثر على المملكة اعتبارا من اليوم السبت حتى الاثنين.

اضافة اعلان

جامعة البلقاء التطبيقية

قرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني تحويل دوام الطلبة في كافة كليات جامعة البلقاء التطبيقية ليوم غدٍ الأحد الموافق 13-8-2023 إلى التعلم عن بعد، وذلك حفاظا على سلامتهم، بسبب الظروف الجوية والموجة الحارة التي تتعرض لها المنطقة .



كما قرر الدكتور العجلوني تحويل جميع محاضرات الطلبة الوجاهية إلى نظام التعليم عن بعد، باستثناء تلك التي تعقد في المختبرات ولا يمكن تعويضها إلكترونيا، حيث يتم تنسيق موضوع تعويضها لاحقا بين عضو هيئة التدريس والطلبة.



اما فيما يتعلق بالامتحانات النصية المقرر عقدها يوم غد الأحد، فقد تم تأجيل موعد عقدها إلى الى يوم الاربعاء الموافق 16-8-2023 وبنفس اوقات انعقادها، حيث ستظهر على شاشات الطلبة.

جامعة العلوم والتكنولوجيا

قرر رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الاستاذ الدكتور خالد السالم تعليق الدوام الوجاهي للطلبة يوم الأحد الموافق ١٣/ ٨/ ٢٠٢٣، وتحويل جميع المحاضرات الى التعليم عن بعد، بسبب موجة الحر المتوقعة.

وتؤجل الامتحانات المقررة يوم الأحد الى موعد آخر يحدد من قبل وحدة القبول والتسجيل.



كما قرر رئيس الجامعة ان يكون الدوام الرسمي للعاملين من الساعة الثامنة والنصف صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك بالتنسيق مع مسؤوليهم.

جامعة مؤتة

قرر الأستاذ الدكتور سلامة النعيمات رئيس جامعة مؤتة، وبناء على التوقعات الجوية ليوم الاحد والارتفاع الشديد على درجات الحرارة، على ان يتم تحويل كافة محاضرات يوم الأحد لتصبح عن بعد ويتم تعويض المختبرات العملية من خلال الاقسام الاكاديمية واعداد ترتيب خاص من الكليات الصحية للتدريب السريري، على أن تقوم الكليات والاقسام ومركز التعليم الالكتروني باعادة جدولة امتحانات يوم الاحد واعلانها للطلبة .

جامعة الطفيلة التقنية

أُعلن عن تحويل التدريس الوجاهي إلى التدريس عن بعد يوم الأحد المقبل، وتأجيل الامتحانات إلى موعد لاحق، وسيكون دوام العاملين من الساعة 8:30 صباحا وحتى الواحدة مساء.

جامعة الحسين بن طلال

قررت رئاسة جامعة الحسين بن طلال تعليق الدوام الوجاهي في جامعة الحسين بن طلال للطلبة يوم الأحد المقبل، وتحويل جميع المحاضرات إلى التدريس عن بعد، بسبب موجة الحر المتوقعة حفاظا على صحة الطلبة.



وقالت الجامعة في بيان، إن الامتحانات المقررة يوم الأحد تؤجل إلى موعد آخر يحدد من قبل وحدة القبول والتسجيل.



كما تقرر أن يكون الدوام الرسمي للعاملين في جامعة الحسين بن طلال من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الواحدة مساء، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك بالتنسيق مع مسؤوليهم.



الجامعة الهاشمية

أجّلت الجامعة الهاشمية الامتحانات الإلكترونية التي ستعقد الأحد إلى يوم الأربعاء 16 آب الحالي، وسترحل الجلسات إلكترونيا، وعند إعلان مواعيد الجلسات الجديدة على بوابة الطلبة الإلكترونية؛ نظرا لموجة "الحر الشديد" المتوقعة، وفقا لبيان صادر عن الجامعة.



وقالت الجامعة الهاشمية، إنّ إعادة جدولة الامتحانات الورقية للأحد ستكون بالتنسيق داخل الكليات والأقسام، وستحول محاضرات الأحد (عن بُعد)، وتعوض المختبرات العملية من خلال الأقسام الأكاديمية.



وأضافت أن دوام منسوبي الجامعة سيكون حتى الساعة الـ12 ظهرا؛ إلا من تقتضي طبيعة دوامه وعمله غير ذلك.



جامعة آل البيت

قرر رئيس جامعة آل البيت، الدكتور أسامة نصير، إعادة جدولة الامتحانات المقر عقدها يوم الأحد القادم بسبب موجة الحر وتحويل كافة المحاضرات في ذات اليوم لتدرس عن بعد.



واشترط القرار الذي أعلنته الجامعة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن يتم تعويض المختبرات العملية من خلال الأقسام الأكاديمية، وأن تقوم كلية الدراسات العليا بإعادة جدولة مناقشات الرسائل الجامعية بالتنسيق مع رؤساء اللجان والعمداء المعنيين.



كما تقرر أن يكون دوام العاملين لغاية الساعة الواحدة بعد الظهر الّا لمن تقتضي طبيعة عمله غير ذلك، وتأجيل عقد امتحانات المستوى المنوي عقدها يوم الأحد 13/8 لتصبح يوم الخميس 17/8 وفي نفس التوقيت والمكان.

جامعة العقبة للتكنولوجيا

وتقرر تحويل جميع المحاضرات في جامعة العقبة للتكنولوجيا إلى نظام التعليم عن بعد خلال الأسبوع المقبل كاملاً، وتأجيل الامتحانات المقرر عقدها يوم الأحد والاثنين 13-14 آب إلى يومي الأحد والاثنين 20-21 آب وحسب المواعيد المعلن عنها سابقاً، وتقرر أن يكون الدوام الرسمي للعاملين في الجامعة كما هو قائم حالياً.

جامعة اليرموك

وقرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، تعليق دوام الطلبة ليوم الأحد الموافق 13-8-2023 بسبب الظروف الجوية المتوقعة، على أن يتم تعويض دوامه يوم الخميس الموافق 17-8-2023.