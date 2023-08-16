بكلمات تدمي القلوب.. هكذا عبر والد الطالب المتوفي احمد النعامنة عن نجاح ابنه في التوجيهي

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

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حصل الطالب المتوفي أحمد النعامنة على معدل 75.8 في شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" بالفرع العلمي .



وقال والد الطالب النعامنة لـ "الوكيل الإخباري" انه انتظر نتيجة ابنه أحمد ليفرح به منذ 18 عاما اي منذ ولادته ولكن قدر الله شاء.



واضاف أن أحمد طلب منه شراء بدلة ليرتديها يوم نجاحه بالثانوية العامة ولم يكن يعلم أنه سيرتدي كفنا بدلا منها.



وكان قد توفي طالب الثانوية العامة "التوجيهي" أحمد النعامنة، ليل السبت الأحد قبل 4 أيام من موعد صدور النتائج الثانوية العامة إثر حادث سقوط تعرض له من على سور أحد المنازل أثناء تركيب إنارة، إذ كان يعمل في تلك الأثناء مع جهة لتنظيم الحفلات قبل أن يسقط عليه جسم صلب ثقيل.