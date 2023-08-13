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الأحد، 13-08-2023 11:28 ص

تعليق الدوام الوجاهي في الجامعة الهاشمية غدا الإثنين

نننن


الوكيل الإخباري - أعلنت الجامعة الهاشمية تمدد اجراءاتها الاحترازية لمواجهة موجة الحر بتعليق الدوام الوجاهي في غدََا الإثنين وتحويله إلى الدوام الالكتروني.

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ونشرت عبر صفحتها على الفيسبوك" نظرا لاستمرار موجة الحر الشديد ليوم الاثنين، فقد تم التنسيق واتخاذ الاجراءات الادارية والفنية اللازمة للتعامل مع الموجة الحارة حفاظا على سلامة الطلبة ومنسوبي الجامعة 
راجيا العلم بما يلي:


- سيتم نقل كافة الامتحانات الالكترونية من يوم الاثنين ١٤-٨ الى يوم الخميس ١٧-٨ وسيتم ترحيل الجلسات الكترونيا وستعلن مواعيد الجلسات الجديدة على بوابة الطلبة الالكترونية.


- سيتم اعادة جدولة امتحانات كلية الطب التي كانت مجدوله الخميس الى الاسبوع اللاحق وستعلن المواعيد الجديدة على البوابة للطلبة


- يتم إعادة جدولة الامتحانات الورقية ليوم الاثنين بالتنسيق داخل الكليات والأقسام
- يتم تحويل كافة محاضرات يوم الاثنين الى اونلاين ويتم تعويض المختبرات العملية من خلال الأقسام الاكاديمية


- يكون دوام منسوبي الجامعة لغاية الساعة ١٢ قبل الظهر إلا من تقتضي طبيعة دوامه وعمله غير ذلك


- يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل الكليات والعمادات والوحدات والدوائر حيال اي نشاطات مبرمجة يوم الاثنين وتستدعي اجراءات وترتيبات خاصة بما في ذلك مناقشات الدراسات العليا.


- سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المواصلات ليوم الخميس ١٧-٨ ولكافة المحافظات"


 




 

 


 

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