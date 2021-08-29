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الأحد، 29-08-2021 08:53 م

مراكز إعطاء جرعة معززة من لقاح فايزر الإثنين

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الوكيل الاخباري - تعلن وزارة الصحة أنها ستقوم بإعطاء جرعة معززة من مطعوم فايزر يوم الاثنين الموافق 2021/8/30اضافة اعلان


للمواطنين المقيمين والعاملين في الخارج الذين تلقوا جرعتين من مطعوم سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول.

وتدعو الراغبين منهم بأخذ الجرعة المعززة إلى ضرورة اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الاقامة، عقد عمل) بالإضافة إلى الهوية الشخصية للاردنيين،وجواز سفر لغير الاردنيين والتوجه إلى:

-مدينة الحسن الرياضية/ اربد
- قاعة يا هلا ٢ مدينة الحسين الرياضية بوابة رقم ١/ العاصمة
- مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة

 




 

 


 

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