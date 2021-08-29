مراكز إعطاء جرعة معززة من لقاح فايزر الإثنين

الوكيل الاخباري -
تعلن وزارة الصحة أنها ستقوم بإعطاء جرعة معززة من مطعوم فايزر يوم الاثنين الموافق 2021/8/30اضافة اعلان
للمواطنين المقيمين والعاملين في الخارج الذين تلقوا جرعتين من مطعوم سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول.
وتدعو الراغبين منهم بأخذ الجرعة المعززة إلى ضرورة اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الاقامة، عقد عمل) بالإضافة إلى الهوية الشخصية للاردنيين،وجواز سفر لغير الاردنيين والتوجه إلى:
-مدينة الحسن الرياضية/ اربد
- قاعة يا هلا ٢ مدينة الحسين الرياضية بوابة رقم ١/ العاصمة
- مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة