مراكز إعطاء جرعة معززة من لقاح فايزر الإثنين

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

تعلن وزارة الصحة أنها ستقوم بإعطاء جرعة معززة من مطعوم فايزر يوم الاثنين الموافق 2021/8/30للمواطنين المقيمين والعاملين في الخارج الذين تلقوا جرعتين من مطعوم سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول.وتدعو الراغبين منهم بأخذ الجرعة المعززة إلى ضرورة اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الاقامة، عقد عمل) بالإضافة إلى الهوية الشخصية للاردنيين،وجواز سفر لغير الاردنيين والتوجه إلى:-مدينة الحسن الرياضية/ اربد- قاعة يا هلا ٢ مدينة الحسين الرياضية بوابة رقم ١/ العاصمة- مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة