السبت 23-10-2021
الوكيل الاخباري

غرفة تجارة الأردن: لا يوجد قانون ينظم تجارة الأجهزة الخلوية في الأردن

أسعار الذهب السبت 23/ 10/ 2021

الأردن الـ 25 عالميا بإصابات كورونا في المستشفيات

السعودية في طريق الكشف عن أهداف خضراء

السماعين: السعر المنطقي لتنكة زيت الزيتون في الأردن من 75 إلى 85 دينارا

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

انفجار مصنع كيماويات في الصين

وسم القوات المسلحة الأردنية يتصدر تويتر

مراكز إعطاء لقاح كورونا السبت 2021/10/23

انخفاض قليل على درجات الحرارة السبت

السبت، 23-10-2021 07:04 ص

مراكز إعطاء لقاح كورونا السبت 2021/10/23

تطعيم


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة عن اسماء مراكز التطعيم التي يتوافر فيها المطاعيم حسب نوع المطعوم وعدد الجرعات ليوم السبت الموافق 2021/10/23 حسب الروابط التالية:

اضافة اعلان


 مطعوم فايزر الجرعة الأولى و الجرعة الثانية : الرابط
أ. مطاعيم الجرعة الأولى المتخلفين عن مواعيدها . 
ب. مطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من ١٢ عاما فما فوق ، وبدون موعد مسبق . 
ج. مطاعيم الجرعة الثانية ( وبدون تحديد موعد ) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ ٢٠٢١/٧/١٠ .
د. مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.


مطعوم سينوفارم الجرعة الثانية فقط : الرابط
وتشمل الآتي : الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18 عاما و المبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مهرجان-لافلام-الهواتف-الذكية

غرفة تجارة الأردن: لا يوجد قانون ينظم تجارة الأجهزة الخلوية في الأردن

كورونا-الاردن-1

الأردن الـ 25 عالميا بإصابات كورونا في المستشفيات

a2dc6490d8ddb503a3105dd00494ba29_M

السماعين: السعر المنطقي لتنكة زيت الزيتون في الأردن من 75 إلى 85 دينارا

image

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

جيش لوغو

وسم القوات المسلحة الأردنية يتصدر تويتر

2

حادث يغلق نفقا في اربد - صور

أخبار متعلقة
133-001722-corona-virus-vaccine-italy-human-trials_700x400

مراكز إعطاء لقاح كورونا الخميس 2021/10/21

الوكيل لقاح

مراكز إعطاء لقاحات كورونا الثلاثاء

الوكيل لقاح

مراكز إعطاء لقاح كورونا السبت

الوكيل لقاح

مراكز إعطاء لقاح كورونا في المملكة الاثنين

كورونا 6

مراكز التطعيم الأحد - روابط

مطعوم

مراكز تطعيم لقاح كورونا اليوم الجمعة - أسماء