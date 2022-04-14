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الخميس، 14-04-2022 09:48 م

مراكز الاصلاح تقيم افطارات للنزلاء وذويهم

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الوكيل الاخباري - نظمت مديرية الأمن العام من خلال إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، حفل إفطار جمع عددٍ من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بذويهم, في أجواء أسرية رمضانية.

وأطلقت مديرية الأمن العام، هذه المبادرة والتي تتضمن سلسلة من الإفطارات في مراكز الإصلاح، والهادفة لتعزيز النسيج الاجتماعي الذي يربط النزلاء مع عائلاتهم، وتشجيعهم على إمضاء فترات العقوبة المقررة لهم، والعودة بشكل إيجابي ومنسجم للانخراط في المجتمع.

وبين مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد عمار القضاة خلال حضوره مأدبة الإفطار، أن مديرية الأمن العام سعت خلال السنتين الماضيتين إلى أنسنة العمل الأمني والإصلاحي الذي يهدف إلى معالجة الجريمة بطرق اجتماعية تعزز من الالتزام بالقوانين والتشريعات.

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