مراكز تلقي مطعوم كورونا لمن هم فوق الـ ٣٠ عاما - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة ، السبت، أسماء مراكز تلقي مطعوم كورونا جرعة اولى لمن هم فوق سن ٣٠ عاما، وبدون موعد مسبق ليوم السبت الموافق ١٠/٧/٢٠٢١.

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المراكز هي :

المركز الثقافي اربد / اربد

لجنة تحسين مخيم اربد(قاعة اليرموك)/ اربد

مدينة الحسن الرياضية/ اربد

مركز صحي حبراص الشامل/ اربد

مركز بلدية شرحبيل بن حسنة/ اربد

مركز شباب وشابات دير ابي سعيد/ اربد

مركز صحي الشونة الشمالية الشامل/ اربد

مركز صحي الطيبة الشامل/ اربد

مركز صحي قميم الشامل/ اربد

مستشفى الامير راشد العسكري /اربد

نادي اتحاد الرمثا /اربد

قاعة لجنة تحسين مخيم البقعة/ البلقاء

مدرسة معدّي الثانوية للبنات /البلقاء

مركز صحي الفحيص/ البلقاء

مركز صحي عين الباشا الشامل/ البلقاء

مستشفى السلط القديم/ البلقاء

جمعية شؤون الحج - المشيرفة/ الزرقاء

مدينة الامير محمد للشباب /الزرقاء

مركز صحي الازرق الشامل /الزرقاء

مركز صحي الضليل الشامل/ الزرقاء

مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد/ الزرقاء

مديرية الشؤون الصحية لمحافظة الطفيلة/ الطفيلة

مركز صحي الحسا الشامل /الطفيلة

مركز صحي بصيرا الشامل /الطفيلة

بيت شباب عمان - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 7 /العاصمة

حدائق الحسين بوابة رقم 2 من داخل السيارة Drive Through/ العاصمة

حدائق الملك عبد الله/المقابلين البوابة الشرقية 2 من داخل السيارة Drive Through /العاصمة

ديوان الهملان _دوار اليونيسيف مقابل مؤسسة نهر الاردن _ ماركا العاصمة

ديوان عشائر العجارمة -ناعور/ العاصمة

صالة الامير فيصل بوابة رقم 1- مدينة الملك عبد الله الثاني - القويسمة/ العاصمة

قاعة يا هلا 2 - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 1 / العاصمة

مدينة الحسين الرياضية..بوابة رقم ٣ من داخل السيارة Drive Through / العاصمة

مركز تحسين خدمات مخيم النصر/ العاصمة

مركز صحي ابو نصير الشامل/ العاصمة

مركز صحي الجبيهة الشامل/ العاصمة

مركز صحي القويسمة الشامل / العاصمة

مركز صحي وادي السير الشامل / العاصمة

مركز ومسرح سحاب الثقافي/ سلبود/ العاصمة

مستشفى الامير حمزة/ العاصمة

مستشفى البشير العاصمة

مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة/ العقبة

مركز صحي القويرة الشامل /العقبة

مستشفى الإسلامي/ العقبة / العقبة

مركز صحي الربة /الكرك

مركز صحي الصافي/ الكرك

مركز صحي القطرانة/ الكرك

مركز صحي المزار الجنوبي/ الكرك

مركز صحي فقوع/ الكرك

مستشفى الامير علي بن الحسين العسكري/ الكرك

الملعب البلدي. مجمع الأمير علي الرياضي/ المفرق

مخيم الزعتري للاجئين السوريين /المفرق

مركز الامراض الصدرية/ مديرية الشؤون الصحية لمحافظة المفرق/ المفرق

مركز صحي ارحاب الشامل /المفرق

مركز صحي الزعتري الشامل /المفرق

مركز مستشفى البادية الشمالية /المفرق

مستشفى الرويشد /المفرق

مركز صحي الرازي الشامل /جرش

مركز صحي جرش الشامل /جرش

نادي جرش الرياضي /جرش

مركز صحي اشتفينا الشامل /عجلون

مركز صحي الامير حسن الشامل (كفرنجة) /عجلون

مركز صحي عجلون الشامل / عجلون

مستشفى الاميرة هيا العسكري / عجلون

مجمع النقابات المهنية - مأدبا/ مأدبا

مركز صحي ذيبان /مأدبا

مركز صحي شمال مأدبا الشامل / مأدبا

مركز صحي البتراء الشامل / معان

مركز صحي الجفر / معان

مركز صحي الحسينية الشامل / معان

مركز صحي معان الشامل / معان