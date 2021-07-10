مراكز تلقي مطعوم كورونا لمن هم فوق الـ ٣٠ عاما - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة ، السبت، أسماء مراكز تلقي مطعوم كورونا جرعة اولى لمن هم فوق سن ٣٠ عاما، وبدون موعد مسبق ليوم السبت الموافق ١٠/٧/٢٠٢١.
المراكز هي :
المركز الثقافي اربد / اربد
لجنة تحسين مخيم اربد(قاعة اليرموك)/ اربد
مدينة الحسن الرياضية/ اربد
مركز صحي حبراص الشامل/ اربد
مركز بلدية شرحبيل بن حسنة/ اربد
مركز شباب وشابات دير ابي سعيد/ اربد
مركز صحي الشونة الشمالية الشامل/ اربد
مركز صحي الطيبة الشامل/ اربد
مركز صحي قميم الشامل/ اربد
مستشفى الامير راشد العسكري /اربد
نادي اتحاد الرمثا /اربد
قاعة لجنة تحسين مخيم البقعة/ البلقاء
مدرسة معدّي الثانوية للبنات /البلقاء
مركز صحي الفحيص/ البلقاء
مركز صحي عين الباشا الشامل/ البلقاء
مستشفى السلط القديم/ البلقاء
جمعية شؤون الحج - المشيرفة/ الزرقاء
مدينة الامير محمد للشباب /الزرقاء
مركز صحي الازرق الشامل /الزرقاء
مركز صحي الضليل الشامل/ الزرقاء
مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد/ الزرقاء
مديرية الشؤون الصحية لمحافظة الطفيلة/ الطفيلة
مركز صحي الحسا الشامل /الطفيلة
مركز صحي بصيرا الشامل /الطفيلة
بيت شباب عمان - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 7 /العاصمة
حدائق الحسين بوابة رقم 2 من داخل السيارة Drive Through/ العاصمة
حدائق الملك عبد الله/المقابلين البوابة الشرقية 2 من داخل السيارة Drive Through /العاصمة
ديوان الهملان _دوار اليونيسيف مقابل مؤسسة نهر الاردن _ ماركا العاصمة
ديوان عشائر العجارمة -ناعور/ العاصمة
صالة الامير فيصل بوابة رقم 1- مدينة الملك عبد الله الثاني - القويسمة/ العاصمة
قاعة يا هلا 2 - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 1 / العاصمة
مدينة الحسين الرياضية..بوابة رقم ٣ من داخل السيارة Drive Through / العاصمة
مركز تحسين خدمات مخيم النصر/ العاصمة
مركز صحي ابو نصير الشامل/ العاصمة
مركز صحي الجبيهة الشامل/ العاصمة
مركز صحي القويسمة الشامل / العاصمة
مركز صحي وادي السير الشامل / العاصمة
مركز ومسرح سحاب الثقافي/ سلبود/ العاصمة
مستشفى الامير حمزة/ العاصمة
مستشفى البشير العاصمة
مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة/ العقبة
مركز صحي القويرة الشامل /العقبة
مستشفى الإسلامي/ العقبة / العقبة
مركز صحي الربة /الكرك
مركز صحي الصافي/ الكرك
مركز صحي القطرانة/ الكرك
مركز صحي المزار الجنوبي/ الكرك
مركز صحي فقوع/ الكرك
مستشفى الامير علي بن الحسين العسكري/ الكرك
الملعب البلدي. مجمع الأمير علي الرياضي/ المفرق
مخيم الزعتري للاجئين السوريين /المفرق
مركز الامراض الصدرية/ مديرية الشؤون الصحية لمحافظة المفرق/ المفرق
مركز صحي ارحاب الشامل /المفرق
مركز صحي الزعتري الشامل /المفرق
مركز مستشفى البادية الشمالية /المفرق
مستشفى الرويشد /المفرق
مركز صحي الرازي الشامل /جرش
مركز صحي جرش الشامل /جرش
نادي جرش الرياضي /جرش
مركز صحي اشتفينا الشامل /عجلون
مركز صحي الامير حسن الشامل (كفرنجة) /عجلون
مركز صحي عجلون الشامل / عجلون
مستشفى الاميرة هيا العسكري / عجلون
مجمع النقابات المهنية - مأدبا/ مأدبا
مركز صحي ذيبان /مأدبا
مركز صحي شمال مأدبا الشامل / مأدبا
مركز صحي البتراء الشامل / معان
مركز صحي الجفر / معان
مركز صحي الحسينية الشامل / معان
مركز صحي معان الشامل / معان