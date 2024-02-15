الخميس 15-02-2024
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الخميس، 15-02-2024 12:42 م

مراكز شباب العاصمة تنفذ أنشطة متنوعة

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الوكيل الإخباري - واصلت مديرية شباب محافظة العاصمة والمراكز التابعة لها، تنفيذ الجلسات التعريفية والأنشطة الشبابية والثقافية والصحية، ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب 2019-2025، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

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ووفقا لبيان المديرية اليوم الخميس، نفذ مركز شابات القويسمة بالتعاون مع مركز أمن القويسمة والدفاع المدني، دورة تدريبية حول "الإسعافات الأولية" بحضور 25 شابة، ضمن الفئة العمرية من 18 -30 عاما.


واشتملت الدورة على تدريب المشاركين حول كيفية إجراء الإسعافات الأولية المختلفة، ومنها تضميد الجروح والحروق والكسور والكدمات والنزيف ولدغات الحشرات وحالات التسمم وتصحيح الأخطاء الناتجة عن بعض العادات السيئة في التعامل مع الحوادث المختلفة في المنزل، قبل نقل المصابين إلى المراكز الصحية أو المستشفى.


ونفذ مركز شباب القويسمة ورشة حول "المشاركة السياسية ودور الشباب في التأثير البرلماني" ضمن محور المشاركة السياسية والتمكين الاقتصادي.


وهدفت الورشة إلى تعزيز الحياة السياسية والحزبية لدى الشباب عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لانخراطهم بالعمل السياسي والحزبي بشكل بناء وإيجابي، إضافة إلى تكريس الأحزاب جهودها في تفعيل دور الشباب ودعم أفكارهم ليكونوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم السياسية والحزبية.


كما استقبل مركز شباب العاصمة وفدا من هيئة الإغاثة الدولية بحضور 45 شابة من مخيم الأزرق للاجئين السوريين، ضمن الفئة العمرية من 18 - 24 سنة.


اطلع المشاركون خلالها على البرامج والأنشطة التي يقدمها المركز للأعضاء والمجتمع المحلي، وعلى الفرص المتاحة وآليات الدعم لأصحاب الأفكار الريادية والمبادرات الشبابية.


ونفذ مركز شابات ناعور ورشة عمل "للعناية بالحديقة المنزلية "، هدفت إلى تعريف المشاركات أهمية العناية بالنباتات من خلال التهوية والتعليم، وكيفية عملية الري الصحيحة واستخدام السماد المناسب.

 




 

 


 

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