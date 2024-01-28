مدفأة حطب تتسبب بـ 3 وفيات وإصابة 5 بجرش

الوكيل الإخباري - توفي 3 أشخاص وأصيب 5 آخرين، في منطقة المشيرفة، بمحافظة جرش، إثر حريق اندلع داخل غرفة في منزل، بسبب مدفأة حطب .

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وقالت مديرية الدفاع المدني، عبر إذاعة الأمن العام، إن الحريق الذي وقع يوم الجمعة، جاء بعد أن تم إسقاط مواد قابلة للاشتعال (كالسجاد وفرشات الإسفنج)

داخل المدفأة، ما نتج عنه اشتعال الغرفة.

وبيّنت المديرية، أنه تم خلال عطلة نهاية الاسبوع تقديم الإسعافات الأولية لـ 3134 حالة مرضية، وتم تأمين وصولهم إلى المستشفيات، وتمت الاستجابة الفورية لـ 285 حادث إنقاذ والسيطرة على 122 حريقاً، في مختلف المحافظات .