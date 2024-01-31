جهود الدفاع المدني تحول دون وقوع وفيات وإصابات بحريق شب داخل شقة في عمّان

الوكيل الإخباري - قال ضابط إعلام الدفاع المدني الملازم عبدالله السعودي، إن سرعة استجابة كوادر دفاع مدني وسط عمّان، حالت دون وقوع وفيات أو إصابات بليغة، أثناء إخمادهم حريق شب داخل إحدى الشقق السكنية مساء أمس، وسط عمّان.



وبيّن السعودي، خلال تقرير الدفاع المدني، عبر إذاعة الأمن العام، أن كوادر دفاع مدني وسط عمّان، تعاملت مساء أمس، مع حريق داخل احدى الشقق السكنية في منطقة جبل الحسين، ونتيجة سرعة واحترافية الكوادر تم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره إلى باقي الشقق، لاسيما أن الشقة تقع بالطابق الأول في عمارة مكونة من 4 طوابق.



وأضاف أنه تم تقديم الإسعافات الأولية لـ 10 أشخاص في موقع الحادث، دون الحاجة لنقلهم للمستشفى نتيجة استنشاقهم الأدخنة والغازات المتصاعدة من الحريق، ووصفت حالتهم بالحسنة.



ونوه السعودي إلى أنه تم التعامل مع العديد من الحوادث البسيطة خلال 24 ساعة، والتي لم تستدعي التدخل، لكن بصفة عامة كانت معظم هذه الحوادث ناتجة عن الاستخدام الخاطئ للمدافئ.

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ودعا المواطنين إلى الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها، وتوفير التهوية للمنزل ما بين الفترة والأخرى، وعدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم، ووضعها في مكان آمن وبعيد عن الممرات الضيقة، والتأكد من سلامة الخرطوم الواصل بين مدفأة الغاز والاسطوانة، واستبدال مانعة التسرب مع كل أسطوانة جديدة، وعدم تزويد مدفأة الكاز بالوقود وهي مشتعلة أو استخدامها لتسخين الماء والطهي .