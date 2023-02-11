مركزية المهندسين تقر تعديلات صندوق التقاعد

الوكيل الإخباري - أقرت الهيئة المركزية لنقابة المهندسين الأردنيين في اجتماعها الاستثنائي الذي عقد أمس الجمعة في مجمع النقابات المهنية، بحضور نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي وأعضاء مجلس النقابة والأمانة العامة والمستشار القانوني للنقابة المحامي ثائر النجداوي، التعديلات التي اقترحها مجلس نقابة المهندسين على نظام صندوق التقاعد بأغلبية الحضور.

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وتم إجراء التعديلات بناءً على سلسلة المشاورات واللقاءات التي عقدها المجلس مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الماضية بهدف الحفاظ على ديمومة الصندوق وضمان استمراريته للوفاء بالتزاماته المالية.



وأقرت الهيئة المركزية كذلك التعديلات المقترحة على نظام صندوق التقاعد مع التوصية بضرورة أن تكون التعديلات متوازنة تراعي ظروف المهندسين الشباب، وتضمن إيفاء الصندوق بالتزاماته، وضرورة العودة إلى الدراسات الاكتوراية لإعادة دراسة نسبة الخصم من الراتب التقاعدي لكل من المهندس المتقاعد غير الممارس للمهنة، والمتقاعد الممارس للمهنة وتعديل كلمة خصم إلى اقتطاع، اضافة إلى إعادة صياغة بعض المواد القانونية، ورفع سن الاشتراك بالتقاعد ليصبح 47 عاما للذكور و43 عاما للإناث، وزيادة مدة تقسيط الإعفاءات إلى 3 سنوات بدلا من سنتين، ومراعاة فرض الرسوم الإضافية على التأخير في تسديد الاشتراكات إلى ثلاثة شهور بدلا من شهرين.



وكان مجلس نقابة المهندسين قد تقدم بمقترح تعديلات على نظام صندوق التقاعد تضمن رفع السن القانونية للتقاعد بشكل تدريجي، كل سنة إلى ستة شهور، حتى تصل إلى 62 للذكور، و58 للإناث، وخصم 10 بالمئة من راتب المتقاعد غير الممارس للمهنة و50 بالمئة من رواتب المهندسين المتقاعدين الممارسين للمهنة، على أن يتم إعادة النظر في نسبة الاقتطاع على ضوء الدراسات الاكتوارية، وزيادة مدة تقسيط الإعفاءات إلى سنتين في حال الالتزام بالدفع.



وراعت التعديلات المقترحة ظروف المهندسين الشباب حيث تضمنت إعفاء المهندسين الشباب أول خمس سنوات من التخرج من الزامية الاشتراك، وتعديل قيمة الأقساط السنوية على مرحلتين لمدة 10 سنوات من التخرج لشريحة 150 دينارا كما تضمنت قرارات مجلس النقابة التقشفية تخصيص ما نسبته 10 بالمئة من الميزانية لدعم مشاريع المهندسين الشباب الريادية.