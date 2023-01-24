نقابة الصيادلة تدعو الهيئة العامة لحضور اجتماعها الاستثنائي

الوكيل الإخباري

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- دعا مجلس نقابة صيادلة الأردن أعضاء النقابة لحضور اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي.وقالت النقابة، وفق ما اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، إن اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي الأول سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2023/2/8.وأضافت أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني فإنه سيتم دعوة الهيئة العامة للمرة الثانية لحضور الاجتماع في الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 2023/2/17، في مجمع النقابات المهنية.وأشارت النقابة إلى أن الاجتماع الاستثنائي سيتطرق إلى التعديلات على قانون نقابة الصيادلة، وذلك لدراستها وإقرارها قبل السير بها عبر القنوات التشريعية.