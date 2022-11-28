مركز الأزمات يحذر الأردنيين خلال الساعات القادمة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الاثنين، الأردنيين من الحالة الجوية في الساعات القادمة.



وقال المركز في بيان مقتضب له، إنه يحذر من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب وشرق الأردن.



وحذر المركز أيضا، من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، إضافة إلى خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية بسبب الغبار.



كما حذر من خطر تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

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