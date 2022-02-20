مركز الأمن السيبراني: دول ومجموعات إرهابية تقف وراء الهجمات السيبرانية على الأردن

الوكيل الاخباري - قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني أحمد ملحم، إن دولا ومجموعات تدعمها دول تقف خلف محاولات استهداف الأردن عبر هجمات سيبرانية، مشيرا إلى التعامل مع 897 حادثا سيبرانيا مسجلا لدى المركز خلال عام 2021.

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وأوضح ملحم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق باسم الحكومة فيصل الشبول، أن "من أبرز الجهات المستهدفة بهجمات الأمن السيبراني المؤسسات العسكرية والأمنية، والقطاع المالي، وشركات الاتصالات، وقطاع الطاقة / شركات الكهرباء، والمؤسسات الحكومية، وسفاراتنا في الخارج".



وأظهرت "نتائج التحليل أن الجهات التي تقف خلف محاولات الهجمات السيبرانية هي دول ومجموعات مدعومة من دول، ومجموعات مرتبطة بالتنظيمات الإرهابية، وعصابات الجرائم السيبرانية بهدف الكسب المادي" بحسب ملحم.



وتوزعت الحوادث السيبرانية المسجلة لدى المركز 2021 "حسب جهات التهديد: 34% منها مرتبطة بالمستخدمين، و27% كانت من دول أو مجموعات مرتبطة بدول، و26% مرتبطة بالجرائم السيبرانية، و13% مرتبطة بالتنظيمات المتطرفة أو الإرهابية" على ما شرح ملحم.



ويهدف المركز إلى "بناء منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني وتطويرها وتنظيمها لحماية المملكة من تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفعالية بما يضمن سلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات" وفق ملحم.