مركز زها الثقافي ينظم مأدبة إفطار للأطفال الأيتام

الوكيل الاخباري - نظم مركز زها الثقافي اليوم، إفطاراً لمجموعة من الأطفال الأيتام، وذلك بالتعاون مع الشركاء والداعمين من أبناء المجتمع المحلي.

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ويأتي الإفطار الخيري بهدف تقديم الدعم والرعاية للأطفال الأيتام من محافظة إربد، ولرسم أجواء من الدفء والفرحة وعلى وجوه 35 طفلا منهم، وتأكيداً على دور مركز زها الثقافي إربد ودوره في خدمة المجتمع المحلي وتنظيم النشاطات والفعاليات الخيرية والمجتمعية المنوعة.