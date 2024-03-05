الثلاثاء 05-03-2024
الوكيل الاخباري
 

بلينكن: لدينا فرصة للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة

مرحباً بكم في عصر هواتف الذكاء الاصطناعي

الملك ينعم على شخصيات إربدية بميدالية اليوبيل الفضي - أسماء

الأردن يسير قافلة مساعدات برية إلى غزة

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك في الأردن

ولي العهد: الأردن مثال حي للعيش المشترك والوئام بين الأديان

الافتاء تحسم الجدل حول تحديد بداية رمضان في الاردن

حادث سير بين 4 مركبات بمنطقة إشارات السابع

سموتريتش: الرد الإسرائيلي لإعادة المختطفين يكون باجتياح رفح

إصابة جندي بعملية طعن في نابلس وإطلاق النار صوب المنفذ

الثلاثاء، 05-03-2024 06:49 م

الأردن يسير قافلة مساعدات برية إلى غزة

1


الوكيل الاخباري - سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الثلاثاء، قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى أهالي قطاع غزة، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مكونة من 24 شاحنة وبحمولة 427 طنا.

وحملت القافلة طروداً غذائية ومادة الطحين بتبرع من منظمة Human Appeal وجمعية الإمداد الخيرية – جنوب إفريقيا وتكية أم علي وبرنامج الغذاء العالمي (WFP).

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، إن هذه القافلة البرية عبرت ظهر الثلاثاء من جسر الملك حسين تمهيدا لإيصالها لأهل غزة، في الوقت الذي كان فيه سلاح الجو الملكي الأردني يُنزل المساعدات جواً إلى القطاع.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
000

الملك ينعم على شخصيات إربدية بميدالية اليوبيل الفضي - أسماء

11888

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك في الأردن

11

ولي العهد: الأردن مثال حي للعيش المشترك والوئام بين الأديان

1

الافتاء تحسم الجدل حول تحديد بداية رمضان في الاردن

الدفاع المدني 4

حادث سير بين 4 مركبات بمنطقة إشارات السابع

0de140d0-7e89-415e-a52d-d83cda60515e

الأمير مرعد يتابع سير العمل بمشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية للمصابين العسكريين

أخبار متعلقة
1

الملك: لا يوجد صعب في وجه الأردن أمام معنوية الجيش والأجهزة الأمنية

333

بيان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

1

"الأردنية للسياحة الوافدة" تنتخب مجلس إدارتها للأعوام 2024- 2026

00

الجيش ينفذ اكبر عملية إنزال في غزة - فيديو

00

بدء دورة صحفية تأسيسية في "بترا" لطلبة جامعة الزرقاء

11

صدور إرادات ملكية سامية اليوم الخميس