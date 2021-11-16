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الثلاثاء، 16-11-2021 02:16 م

مريض ينتحل صفة طبيب ويكشف على المرضى في مستشفى البشير

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الوكيل الإخباري- سجلت مستشفيات البشير حادثة غريبة جدا، قام بها أحد المرضى بانتحال صفة طبيب وتجوّل بين المرضى والكشف عليهم، وفق مدير مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات.

وفي تفاصيل القصة، قال العبداللات إن المريض المذكور كان يراجع العيادات الخارجية خلال الفترة الماضية، وقبل يومين ارتدى الزي الخاص بالأطباء ووضع السماعات على كتفيه وبدأ يتجول بين الأقسام للكشف عن المرضى وتقييم حالتهم الصحية.

وأضاف العبداللات أن الشخص المذكور قدّم تشخيصا مبدئيا للمرضى، وقال لبعض مرافقي المرضى أن مريضهم بوضع صحي سيئ وسيفارق الحياة بعد يومين، وقال لبعضهم الآخر إن حالة المريض الصحية لا تستدعي بقاءه في المستشفى وأن عليه الذهاب إلى المنزل.

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وأكد العبداللات، أن الشخص لم يقم بصرف أي أنواع من الأدوية أو إعطائها للمرضى، مشيرا إلى أن الأطباء في المستشفى شكوا في الشخص الأمر الذي دعاهم إلى تبليغ الأجهزة الأمنية والتي حضرت على الفور وألقت القبض عليه وأحالته إلى التحقيق.

ولم يتم حتى هذه اللحظة الكشف عن سبب قيام هذا الشخص بانتحال صفة طبيب.

(الغد)

 

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