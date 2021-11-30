مزارعو الموجب يطالبون بتعويضات أسوة بمزارعي سد الوالة

الوكيل الاخباري- طالب مزارعو وادي الموجب بشمولهم بتعويضات صندوق إدارة المخاطر الزراعية أسوة بمزارعي سد الوالة.

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وقال عدد من هؤلاء المزارعين لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إنهم تعرضوا لخسائر مادية كبيرة جراء نضوب مياه سد الموجب، التي أضرت بمزارعهم خلال الموسم الحالي، والتي تشكل أساسا يعتمد عليها عدد كبير من العائلات كمصدر رئيس للدخل، داعين الى تطبيق أسس ومعايير صندوق إدارة المخاطر الزراعية على المزارعين كافة دون استثناء.



الى ذلك، قال الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورنس المجالي، إنه تم تأمين مزارعي الموجب ببئر ارتوازي تابع للوزارة وآخر لسلطة المياه وذلك لري مزروعاتهم، حيث لم تتأثر منتجاتهم.



وأضاف، إن نضوب مياه سد الموجب كانت في نهاية الموسم الزراعي، لذلك كانت نسبة الضرر التي لحقت بمزارعي الوالة أكبر، بينما تم تدارك هذا الأمر مع مزارعي الموجب بفتح الآبار والتي جاءت مع نهاية موسمهم الزراعي.



وأكد أن الوزارة حريصة على دعم المزارع الأردني والنهوض به وتطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وإتاحتها للجميع بدون استثناء.