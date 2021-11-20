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السبت، 20-11-2021 10:03 ص

اليونيسف تضيء سد الوالة بالأزرق بمناسبة يوم الطفل العالمي

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الوكيل الإخباري- أضاءت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، سد الوالة باللون الأزرق احتفالا بيوم الطفل العالمي، لتسليط الضوء على أزمة حقوق الطفل الناجمة عن تغير المناخ، وتحديدا تأثير شح المياه على الأطفال والشباب في الأردن.

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جاء ذلك، في بيان صدر عن اليونيسف- مكتب الأردن، اليوم السبت، بمناسبة الاحتفال بيوم الطفل العالمي الذي يصادف الـ 20 من شهر تشرين الثاني سنويا، حيث تحتفل المنظمة عالميا بالعمل من أجل الطفل.


وذكر البيان أن الأطفال والشباب انضموا من مختلف أنحاء العالم إلى أقرانهم للحديث عن المسائل المؤثرة على حياتهم، بدءا من تغير المناخ وأوجه عدم المساواة، وصولا إلى الصحة النفسية واضطراب التعليم أثناء جائحة كورونا، وناشد الأطفال البالغين لإعادة إعمار العالم بشكل أفضل، وخصوصا للأطفال الأكثر هشاشة.


وقالت ممثلة اليونيسف في الأردن، تانيا شابويزات "تشكل أزمة المناخ وشح المياه تهديدا غير مسبوق على حقوق الأطفال والشباب في الأردن، وها هم في يوم الطفل العالمي يوجهون رسالة واضحة للبالغين، داعين فيها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية مستقبلهم".


وفي يوم الطفل العالمي، أزاحت اليونيسف الستارة عن لوحة جدارية في عمان بعنوان "التغييرات الكبيرة تبدأ صغيرة" لتسلط الضوء على أزمة شح المياه في الأردن.

 

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