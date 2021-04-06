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مستجدات القرار الحكومي بشأن الصلاة في المساجد برمضان

الثلاثاء، 06-04-2021 03:17 م

مستجدات القرار الحكومي بشأن الصلاة في المساجد برمضان

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رجحت مصادر مطلعة ان تعلن وزارة الاوقاف خلال الايام القادمة عن اجراءات وقرارات جديدة تتعلق بالصلاة في المساجد خلال شهر رمضان المبارك بهدف التخفيف على المواطنين .
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بدوره قال وزير الدولة لشؤون الإعلام المهندس صخر دودين ان اية قرارات جديدة بشأن اعادة فتح المساجد امام المصلين لاداء صلاة "المغرب والعشاء والفجر" في وقت الحظر الجزئي سيراً على الاقدام ، تعتمد على تطورات الوضع الوبائي . 

 واشار دودين في تصريح لموقع الوكيل الاخباري اننا كنّا نأمل ان تستمر النسبة الايجابية بفحوصات كورونا بالانخفاض ولكنها عادت للارتفاع منذ يومين بكل اسف ، مؤكداً انه لم يتم اتخاذ اية قرارات جديدة بهذا الشأن بعد . 

 




 

 


 

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