الثلاثاء 19-12-2023
الوكيل الاخباري
 

القناة 13 العبرية: جنود مصابون رفضوا زيارة نتنياهو لهم

هآرتس: 500 جندي إسرائيلي يعيشون صعوبات نفسية منذ بداية الحرب

كيربي: سنقوم بكل ما يلزم لحماية السفن من هجمات الحوثيين

الخارجية الأميركية: يمكن التوصل إلى هدنة جديدة بغزة بهذا الشرط

مستشفى الجامعة يجري جراحة نوعية لطفل عمره 8 سنوات

الدويري: رسائل مزدوجة لقصف المقاومة تل أبيب بعد 74 يوماً من الحرب

الامن العام : وفاة طفل دهساً ومباشرة التحقيقات

مفاوضات مكثفة بمجلس الأمن لتمرير مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة

عودة الامطار الغزيرة الى الاردن اعتباراً من هذا الموعد

محام فرنسي يؤكد المضي بمقاضاة نتنياهو أمام الجنائية الدولية

عاجل

الخارجية الأميركية: يمكن التوصل إلى هدنة جديدة بغزة بهذا الشرط

الثلاثاء، 19-12-2023 10:12 م

مستشفى الجامعة يجري جراحة نوعية لطفل عمره 8 سنوات

www


الوكيل الاخباري - أجرى فريق طبي متخصص من مستشفى الجامعة الأردنية، اليوم الثلاثاء، برئاسة استشاري جراحة الدماغ والأعصاب الدكتور محمود العبداللات، عملية نوعية لزراعة أقطاب دماغية لإجراء تخطيط دماغي بواسطة الجراحة المُصوّبة لطفل يبلُغ من العمر 8 سنوات، بمشاركة استشاري التخدير والعناية المُركّزة الدكتور خالد الزبن واستشاري أمراض الأعصاب عند الأطفال الدكتورة أمل أبو لبدة.

وقال العبداللات، في بيان للمستشفى، إن المريض يُعاني من شحنات كهربائية غير مستجيبة للأدوية منذ سنوات، ولم يتم التوصّل لمعرفة مصدر هذه الشحنات بواسطة التخطيط الدماغي العادي، مبيّنًا أن ذلك دفع الفريق الطبي المعني إلى اتخاذ قرار زراعة الأقطاب الدماغية داخل نسيج الدماغ بشكل دقيق ومعقّد لتحديد مكان ومصدر الشحنات الكهربائية، في عمليّة نوعية استغرقت 3 ساعات، وتعتبر الأولى من نوعها في الأردن في حقل جراحة الدماغ والأعصاب.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأمن العام

الامن العام : وفاة طفل دهساً ومباشرة التحقيقات

555

مجمع اللغة العربية الأردني يعلن نتائج مسابقاته الثقافية لعام 2023

555

يوم علمي في اليرموك يناقش فكر العلامة ماجد الكيلاني

63838611370178949119

القوات المسلحة ترسل طائرة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة

1

ورشة عمل لمراجعة الخطة التنفيذية لاستراتيجية عمل الاطفال

555

بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية

أخبار متعلقة
b548a483-a0be-43ed-b960-e0fdf21bbeff

الخرابشة: مراجعة قانون الطاقة المتجددة أصبح أمراً ملحاً

102023319158314066122

أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي المنعقد بتاريخ 8-11-2023

5

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء مقابلات شخصية - أسماء

image (4)

شيوخ ووجهاء يثمنون جهود الملك لوقف الحرب على غزة

د. محمد القاسم الحمد

إنهاء القضيّة نهائيّاً أو إعلان دولة فلسطين

efd88093-90d4-4a17-bd57-15a090ff4296

الطاقة: الأردن يمتلك فرصا كبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر