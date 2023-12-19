مستشفى الجامعة يجري جراحة نوعية لطفل عمره 8 سنوات

الوكيل الاخباري - أجرى فريق طبي متخصص من مستشفى الجامعة الأردنية، اليوم الثلاثاء، برئاسة استشاري جراحة الدماغ والأعصاب الدكتور محمود العبداللات، عملية نوعية لزراعة أقطاب دماغية لإجراء تخطيط دماغي بواسطة الجراحة المُصوّبة لطفل يبلُغ من العمر 8 سنوات، بمشاركة استشاري التخدير والعناية المُركّزة الدكتور خالد الزبن واستشاري أمراض الأعصاب عند الأطفال الدكتورة أمل أبو لبدة.



وقال العبداللات، في بيان للمستشفى، إن المريض يُعاني من شحنات كهربائية غير مستجيبة للأدوية منذ سنوات، ولم يتم التوصّل لمعرفة مصدر هذه الشحنات بواسطة التخطيط الدماغي العادي، مبيّنًا أن ذلك دفع الفريق الطبي المعني إلى اتخاذ قرار زراعة الأقطاب الدماغية داخل نسيج الدماغ بشكل دقيق ومعقّد لتحديد مكان ومصدر الشحنات الكهربائية، في عمليّة نوعية استغرقت 3 ساعات، وتعتبر الأولى من نوعها في الأردن في حقل جراحة الدماغ والأعصاب.

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