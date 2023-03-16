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الخميس، 16-03-2023 04:17 م

مستشفى الزرقاء يستضيف امتحان البورد لأطباء التخدير

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الوكيل الإخباري - استضاف مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد اليوم الخميس الامتحان الطبي الأردني "البورد الأردني" لأطباء اختصاص التخدير على مستوى المملكة، والبالغ عددهم 81 طبيباً.

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وقال مدير المستشفى الدكتور محمود دولة إن اختيار المستشفى لإجراء هذا الامتحان يعد مؤشرا قويا على ثقة المجلس الطبي الأردني بالمستشفى ومستوى التنظيم الذي وصل إليه، مشيراً إلى أنها المرة الثالثة التي يجري فيها عقد الامتحان في المستشفى.


وأوضح دولة أن لجنة الامتحان تتكون من 7 أطباء برئاسة الدكتور عبد الجابر المسعود، وجرى اختيارهم من الخدمات الطبية الملكية والجامعات وأطباء القطاع الخاص، لافتاً إلى أن نتائج الاختبار ستعلن خلال الأسبوع المقبل من قبل المجلس الطبي الأردني.

 




 

 


 

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