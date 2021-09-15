مستشفى رحمة لـ الوكيل: التحقيق مستمر في حادثة الطفلة غنى

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات- أكد مدير مستشفى الاميرة رحمة الدكتور زيدون الشرمان، إن التحقيق في حادثة وفاة الطفلة غنى اثر انفجار الزائدة الدودية ما زال مستمرا.

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وقال الشرمان في تصريحات خاصة لـ "الوكيل الإخباري" إن الطفلة توفيت خلال خضوعها إلى عملية جراحية، مضيفا انه اذا حصل خطأ سيكون بسبب تقديم الخدمة بشكل بطيء، وفي حال ثبوت ذلك، سيتم محاسبة المقصر.

وأضاف أنه لا يوجد شكوى قضائية من ذوي المتوفية حتى اللحظة، مشيرا إلى أنها توفيت منذ 10 أيام.

ونوه إلى أنه لم يتم التوصل الى النتائج، لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وتحرير العقوبات بحق المقصرين.

وأشار الشرمان إلى أنه شكل لجنة مكونة من 6 أطباء ومستشارين، للوصول إلى النتيجة بأسرع وقت ممكن.

وكانت قد توفيت طفلة اثر انفجار الزائدة الدودية في مستشفى الأميرة رحمة في إربد السبت الماضي.

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