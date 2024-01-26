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الجمعة، 26-01-2024 03:03 م

مسيرات في عمّان والمحافظات للتنديد بالعدوان على غزة

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الوكيل الإخباري - انطلقت عقب صلاة الجمعة، مسيرات في العاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة، تضامناً ونصرة للأهل في قطاع غزة وتنديداً بالعدوان الوحشي الغاشم الذين يتعرضون له من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وراح ضحيته الآلاف من الشهداء.

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وندد المشاركون الذين يمثلون مختلف أطياف المجتمع الأردني وقواه السياسية بالمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وإدخال المساعدات الطبية والغذائية لقطاع غزة والسماح بدخول الطواقم الطبية.


ورفع المشاركون شعارات منددة بالحصار المفروض على غزة ودعم المقاومة في تصديها للعدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني، مطالبين بكسر الحصار عن قطاع غزة وتدخل المجتمع الدولي، لوقف العدوان المستمر على قطاع غزة.

وعبر المشاركون بكلماتهم عن رفضهم القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وديارهم، وكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

واشادوا بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في دعمه لحق الشعب الفلسطيني باقامة دولته على أرض فلسطين وموقفه الرافض للتهجير لأهل غزة، مثلما ثمنوا جهود جلالة الملك بايصال المساعدات للأهل في غزة وخاصة اقامة المستشفيات الميدانية الأردنية التي تقوم بجهد كبير في معالجة أهل غزة.



 




 

 


 

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