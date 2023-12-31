الأحد 31-12-2023
الوكيل الاخباري
 

قرار تفويض صلاحيات صادر عن وزيرة العمل ناديا الروابدة

ولي العهد: غزة تعلم العالم كل يوم - فيديو

شاهد.. المقاومة تستولي على طائرة استطلاع في بيت لاهيا

الملكة: القوانين والمبادئ الدولية امتيازات للبعض وليست حقوقا للجميع

صدور التعليمات التنفيذية للمراقبين المحليين والدوليين للعملية الانتخابية

شيوخ ووجهاء معان والبري وحدادين: جهود الملك أيقظت الضمير العالمي

الأونروا: مئات الآلاف من النازحين في غزة يعيشون في العراء

جيش الاحتلال يقرر تسريح 5 ألوية قتالية تعمل في غزة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

من زلزال تركيا وسوريا وصولاً إلى حرب غزة.. أحداث مأساوية في 2023

عاجل

شاهد.. المقاومة تستولي على طائرة استطلاع في بيت لاهيا

الأحد، 31-12-2023 09:21 م

الملكة: القوانين والمبادئ الدولية امتيازات للبعض وليست حقوقا للجميع

222


الوكيل الاخباري - قالت جلالة الملكة رانيا العبدالله، الأحد، إن الاحتفال بالعام الجديد مستحيل، علما أنه سيبدأ كما ينتهي هذا العام بذات المعاناة التي لا توصف في غزة.

اضافة اعلان


ورأت الملكة في منشور عبر "إنستغرام"، أن عام 2023 ألقى بظلاله القاتمة على الإنسانية، مضيفةً: "أدركنا أن بعض الأرواح تبدو وكأنها أقل قيمة وأن القوانين والمبادئ الدولية هي امتيازات للبعض وليست حقوقا للجميع".


وأشارت الملكة إلى أن عام 2023 سلط الضوء على آلاف أمثلة الصمود والإيمان والبطولة والتضحية، وعلى أشخاص رفعوا صوت الحقيقة في وجه القوة، وملايين احتجوا في الشوارع وعلى منصات التواصل من أجل آخرين لا يعرفونهم.
وتابعت: "اخترت أن أجد الأمل بهذا النور والإيمان بقوة الخير البشري وأدعو الله أن يمنحنا عاما يحمل السلام لنا جميعا".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
qwi1u9xlfUmBFiOHSVAECxU2ztDWpYOR9o8cFPxW

ولي العهد: غزة تعلم العالم كل يوم - فيديو

1704045255600

صدور التعليمات التنفيذية للمراقبين المحليين والدوليين للعملية الانتخابية

1

شيوخ ووجهاء معان والبري وحدادين: جهود الملك أيقظت الضمير العالمي

1220232412128360273951

الهيئة المستقلة للانتخاب: 30 حزبا في الأردن و10 تحت التأسيس

111

حزب الوفاء الوطني يعقد مؤتمره التأسيسي

مدرسة

موعد دوام طلبة المدارس الحكومية والخاصة بالاردن

أخبار متعلقة
54251

الصفدي: لن نقبل بتنفيذ الأجندة الإسرائيلية في المنطقة

62d6de10-911a-11ee-9cbe-51cb1dfbb93e

حملة في معان لدعم نساء غزة

638374743142339876-1536x1024

بتوجيهات ملكية.. تعزيز المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة بكوادر ومساعدات

11202318172329641743805

الخارجية : اجلاء 110 اردنيا من غزة اليوم عبر معبر رفح

طوفان-غزة-قصف-دخان-كثيف100-3

نقابة المحامين تتبرع بـ100 ألف دينار لقطاع غزة

0L5A2219

كريشان: الملك يقود جهودا لوقف الحرب الهمجية على غزة