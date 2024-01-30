رئيس مجلس مفوضي العقبه الخاصة يلتقي مدير عمليات الأونروا

الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس المفوضين في سلطة العقبة نايف حميدي الفايز، مع مدير العمليات في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اولاف بيكر، جهود الوكالة في دعم اللاجئين الفلسطينيين.

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وثمن بيكر خلال اللقاء الذي حضره مدير منطقة جنوب عمان ومساعد الرئيس لمدير العمليات نضال محمود، ومفوض البيئة الدكتور أيمن سليمان، الجهود التي تبذلها سلطة منطقة العقبة الخاصة في توفير الخدمات الأساسية ضمن برنامج المساعدات التي تقدمها المفوضية للفئات المستهدفة.



وأكد أهمية التعاون بين الوكالة والحكومة ومفوضية العقبة في تنفيذ المشاريع الرامية لتحسين القطاع التعليمي والمدارس والعيادات الصحية التابعة لها.



وأشار بيكر إلى أهمية استمرار تزويد الدول المانحة للوكالة ضمن مراجعة الإجراءات التي جمدت بموجبها مساعداتها للأونروا، لكي تستمر الوكالة بأعمالها المعتادة خصوصا في الأردن الذي يعد أكبر حاضنة للاجئين الفلسطينيين، وكذلك في بقية الدول التي تحتضن اللاجئين الفلسطينيين.



من جانبه، أشاد الفايز بجهود الوكالة في توفير الخدمات للاجئين في الأردن، والسير قدما في أنشطتها الموجهة للمدارس التابعة للوكالة والعيادات الصحية وغيرها من الخدمات التي تمس حاجة المستهدفين من برامجها.