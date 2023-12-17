مشروع لدعم صغار المزارعين في إربد والمفرق

الوكيل الاخباري -

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أعلنت مؤسسة نهر الأردن عن إطلاق المشروع الزراعي "20 دونما من أجل التغيير" في محافظتي إربد والمفرق بهدف تمكين الجمعيات وصغار المزارعين والعاملين في قطاع الزراعة من تعزيز قدراتهم المهنية والريادية وتوظيف أساليب الزراعة الذكية لرفع مستويات الإنتاج في سبيل تعزيز الأمن الغذائي في المحافظتين.ووفق بيان المؤسسة اليوم الأحد، يستهدف المشروع الذي رعى حفل اطلاقه محافظ إربد رضوان العتوم ومحافظ المفرق سلمان النجادا، صغار المزارعين والعاملين في قطاع الزراعة من أردنيين ولاجئين سوريين في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تم توثيقها عبر مذكرة تفاهم بين مؤسسة نهر الأردن والمجلس النرويجي للاجئين وبتمويل ودعم من الهيئة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبالشراكة مع مؤسسة هيلفيتاس السويسرية، ومؤسسة إنقاذ الطفل، والمجلس النرويجي للاجئين وجمعية تمكين ومركز العدل للمساعدة القانونية.وأضاف البيان أن مؤسسة نهر الأردن تسعى ضمن هذا المشروع إلى توقيع اتفاقيات شراكة مع 10 جمعيات خيرية وتعاونية منسبة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، عقب سلسلة من التقييمات المكتبية والميدانية، حيث تهدف هذه الشراكات إلى تأسيس 150 مجموعة ادخار وإقراض، وتدريب أعضاء هذه المجموعات على مهارات الإدارة المالية والتنسيق والمتابعة لتمكين صغار المزارعين من تأمين سبل عيش آمنة ومستدامة.واوضح البيان أنه سيتم متابعة هذه المجموعات من خلال الجمعيات الشريكة وفريق العمل في المؤسسة لضمان تأهيل المشاركين في المشروع للاستفادة من فرص توظيف في قطاع الزراعة أو إنشاء وتطوير مشاريع زراعية ضمن الفرص المتوفرة في المناطق المستهدفة.