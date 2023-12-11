افتتاح قسمي طوارئ للجراحة والباطني بمستشفى المفرق

الوكيل الاخباري - أعلن مدير مستشفى المفرق الحكومي الدكتور عوض الخزاعلة، عن افتتاح قسم طوارئ للجراحة في المستشفى بسعة 6 أسرّة بكادر طبي وتمريضي منفصل للقسم بهدف تقديم خدمات علاجية وطبية مثلى للمراجعين.



وأضاف في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أنه تم أيضا افتتاح قسم الطوارئ الباطني أيضا، بسعة 14 سريرا، إضافة إلى افتتاح أشعة طوارئ بهدف التخفيف على المراجعين والمرضى من الذهاب لقسم الأشعة الرئيسي وتخفيف الضغط عليه، والحصول على هذه الخدمة الطبية داخل الطوارئ، لافتا إلى أن افتتاح قسمي طوارئ الجراحة والباطني جاء لفصل الخدمات العلاجية والطبية لطالبيها وتخفيف الازدحام والضغط وتقديم الخدمات العلاجية بكل سهولة ويسر.

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