المستقلة للانتخاب: 1350 صحافياً وإعلامياً لتغطية الانتخابات النيابية

الوكيل الاخباري -

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أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم السبت، عن انتهاء المدة الزمنية المخصصة لاستقبال طلبات الاعتماد للصحافيين والإعلاميين المحليين والدوليين لتغطية الانتخابات النيابية المقبلة.وبحسب الناطق الإعلامي للهيئة جهاد المومني، فقد بلغ عدد الصحافيين والإعلاميين المحليين الذين تم اعتمادهم لمراقبة الانتخابات النيابية المقبلة والذين انطبقت عليهم الشروط المنصوص عليها بالتعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والاعلاميين 1308 صحافيين وإعلاميين، ويمثلون 118 مؤسسة صحفية وإعلامية محلية، بينما بلغ عدد الصحافيين والإعلاميين الدوليين 42 صحافياً، ويمثلون 17 مؤسسة إعلامية وصحفية دولية.يذكر أن الهيئة المستقلة للانتخاب كانت قد أعلنت عن فتح باب الاعتماد للصحافيين والإعلاميين لتغطية الانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر، من 5 آب الماضي، ولغاية تاريخ 30 تشرين الأول الحالي.