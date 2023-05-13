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السبت، 13-05-2023 09:52 ص

مصادر: قضية اتفاقية مشروع العطارات ما زالت قيد التداول في التحكيم الدولي

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -  نفى مصدر حكومي ما يشاع عن صدور قرار من محكمة التحكيم الدولية في فرنسا بشأن قضية اتفاقية مشروع العطارات. 

وقال المصدر لـ " الوكيل الإخباري" ان التحكيم ما زال مستمرا، والقضية ما زالت قيد التداول في المحكمة. 

من جهتها أكدت شركة العطارات لـ " الوكيل الإخباري" انه حتى الآن لم يصدر أي قرار حول ملف التحكيم. 

وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في كانون الأول عام 2020، أن شركة الكهرباء الوطنية والحكومة باشرتا إجراءات التحكيم في مواجهة شركة العطارات للطاقة حول اتفاقية شراء الطاقة.

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وبينت في حينها أن طلبي التحكيم تم تقديمهما على أرضية الغبن الفاحش في اتفاقية شراء الطاقة ولغايات إصدار حكم بوجود ومقدار الغبن الفاحش في التعرفة الكهربائية.

 




 

 


 

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