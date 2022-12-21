مصدري الزيتون: بدء تصدير الزيت الأردني المتعاقد عليه سابقاً ودول الخليج الأكثر طلباً

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشفت مديرة جمعية منتجي ومصدري الزيتون (جوبيا) ربا دغمش، أنه تم توريد العديد من شحنات زيت الزيتون الأردني للمستوردين الذين تم التعاقد معهم قبل بداية الموسم في الدول المختلفة.

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وأشارت دغمش لـ " الوكيل الإخباري" أن الشحنات التي تم تصديرها جاءت بحسب عقود واتفاقات مُسبقة، موضحة أنه لن يتم تصدير أي كميات من الزيت حسب العقود الجديدة إلا بعد التأكد من تحقق الاكتفاء الذاتي محلياً.



وأضافت أن الدول الأكثر طلباً لزيت الزيتون الأردني هي دول الخليج ، والولايات المتحدة الأمريكية.



وأعلنت نقابة أصحاب المعاصر في وقت سابق أنه تم إنتاج 22 ألف طن من زيت الزيتون هذا العام، وأنه تم تصدير كميات أكبر من الكميات التي تم تصديرها العام الماضي.