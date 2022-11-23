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الأربعاء، 23-11-2022 02:36 م

منتدى الاستراتيجيات: تراجع مستوى إتقان المهارات في الأردن 8 مراتب عالمياً

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الوكيل الإخباري - بين منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة ضمن سلسلة بإيجاز بعنوان “موقع الأردن في تقرير المهارات العالمية للعام 2022″ تراجع مستوى إتقان المهارات في المملكة بحوالي 8 مراتب في 2022 ليحتل الأردن المرتبة 76 من اصل 102 على المستوى العالمي، والترتيب 6 من 13 على مستوى الدول العربية في العام 2022.

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وأوصى المنتدى جميع المعنيين بإيلاء الاهتمام اللازم لمجالات التكنولوجيا وعلوم البيانات لدعم أهداف التحول الرقمي في الأردن.

وجاء إصدار الورقة بهدف تسليط الضوء على موقع الأردن في تقرير المهارات العالمي الصادر عن منصة كورسيرا التعليمية في العام 2022.


وفيما يتعلق بأهمية الأتمتة والتقنيات الرقمية، أوضح المنتدى أن مزاياها عديدة، إذ تتمثل أبرزها بزيادة مستويات الإنتاج والإنتاجية والرفع من جودة الخدمات.


وبحسب تقرير وظائف المستقبل الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للأعوام 2020-2025، بيّن المنتدى أنه من المتوقع أن يتم الاستغناء عن حوالي 85 مليون وظيفة بحلول منتصف هذا العقد، وأن يتم استحداث 97 مليون وظيفة جديدة لتلبية متطلبات التقنيات المستقبلية.

 




 

 


 

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