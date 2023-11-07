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الثلاثاء، 07-11-2023 10:43 ص

مصر تعترف بجميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة

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الوكيل الاخباري- أعلنت اليوم الثلاثاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن المجلس الأعلى للجامعات في جمهورية مصر العربية قد اعترف بجميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة.

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وقالت الوزارة أنه وبناءً على مخاطبة رسمية مع الملحق الثقافي الأردني في السفارة الأردنية في القاهرة  أكد على هذا القرار، وذلك بعد تواصله مع الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات في مصر، وأضافت الوزارة بأنها على تواصل دائم ومستمر مع السفارة المصرية في عمان للعمل على تذليل أية صعوبات تواجه أي طالب يرغب بالالتحاق والدارسة في أي من مؤسسات التعليم العالي الأردنية، مؤكدةً بأن هذا القرار سيكون له أثر كبير في دعم استراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للأعوام 2023-2027، والتي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة وأقرها مجلس الوزراء مؤخراً، والتي تطمح من خلالها الوزارة إلى زيادة أعداد الطلبة الوافدين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.

 




 

 


 

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