مصفاة البترول: إجراءات دقيقة لتفقد اسطوانات الغاز قبل التوزيع

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أكدت شركة مصفاة البترول الأردنية أنها تتخذ إجراءات دقيقة لتفقد اسطوانات الغاز قبل أن يتم توزيعها على المواطنين.وأوضحت الشركة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن الإجراءات تتمثل في الفحوصات الشاملة التي تجرى على جسم الأسطوانة وآلية تعبئتها بالغاز، والتأكد من عدم التسريب، بالإضافة لختم الصمام باستخدام الختم الانكماشي.وبينت أنه لا يمكن أن يحدث أي تقليل على كمية الغاز المعبأة داخل الإسطوانة، مشيرة إلى أن أي حديث عن ذلك يفتقد للمنطقية.ونوهت إلى أن عمليات التوريد والإنتاج تسير على أكمل وجه، وتغطي كل احتياجات السوق المحلية دون اي انقطاع.