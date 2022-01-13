الخميس 13-01-2022
الوكيل الاخباري

مصفاة البترول: إجراءات دقيقة لتفقد اسطوانات الغاز قبل التوزيع

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الخميس، 13-01-2022 02:23 م

مصفاة البترول: إجراءات دقيقة لتفقد اسطوانات الغاز قبل التوزيع

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الوكيل الإخباري - أكدت شركة مصفاة البترول الأردنية أنها تتخذ إجراءات دقيقة لتفقد اسطوانات الغاز قبل أن يتم توزيعها على المواطنين. اضافة اعلان


وأوضحت الشركة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن الإجراءات تتمثل في الفحوصات الشاملة التي تجرى على جسم الأسطوانة وآلية تعبئتها بالغاز، والتأكد من عدم التسريب، بالإضافة لختم الصمام باستخدام الختم الانكماشي. 

وبينت أنه لا يمكن أن يحدث أي تقليل على كمية الغاز المعبأة داخل الإسطوانة،  مشيرة إلى أن أي حديث عن ذلك يفتقد للمنطقية. 

ونوهت إلى أن عمليات التوريد والإنتاج تسير على أكمل وجه، وتغطي كل احتياجات السوق المحلية دون اي انقطاع. 

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