مطالبة بتقليص ساعات الدوام أو تحويله عن بعد خلال المنخفض

الوكيل الإخباري - طالب المرصد العمالي الأردني الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص لإعادة تنظيم ساعات العمل بما يتناسب مع الظروف الجوية السائدة حفاظا على سلامة العاملين والعاملات وأصحاب الأعمال، خصوصا في الساعات التي تشكل فيها خطورة على حياة المواطنين.

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ولفت المرصد إلى ضرورة تقليص ساعات الدوام أو تحويله عن بعد وتطبيق نظام العمل المرن خلال المنخفضات الجوية التي تمر بها المملكة هذا الأسبوع، والفترات اللاحقة، حرصا على سلامة المواطنين وتقليل المخاطر والمضار المحتملة أثناء الظروف الصعبة في الفترات الصباحية والمسائية.



وذكر المرصد، في بيان أصدره اليوم الأحد، أن هذه المطالبة تأتي من أجل تمكين العاملين والعاملات من الوصول إلى منازلهم بأمان قبل انقطاع المواصلات العامة وانخفاض درجات الحرارة، خصوصا وأن أمانة عمان الكبرى أصدرت مساء السبت بيانا توضح فيه أنه سيتم إيقاف الحافلات التابعة لباص عمّان والباص سريع التردد عند الخامسة من مساء الأحد.



وأشار المرصد في بيانه إلى أن هذا القرار الصادر من أمانة عمّان يحتاج تنسيقا مع الجهات المعنية كافة لتلافي الإضرار بمصالح العاملين والعاملات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون وسائل النقل بكثرة في هذه الظروف الاستثنائية، خصوصا وأن دور وسائل النقل يكمن في المساعدة في حالات الطوارئ، وتنقُّل الأيدي العاملة من مكان إلى آخر.