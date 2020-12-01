الثلاثاء 01-12-2020
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الثلاثاء، 01-12-2020 10:31 ص

مطالب بإعادة النظر في الحظر الشامل يوم الجمعة وساعات العمل

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الوكيل الإخباري - دعا رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إلى ضرورة إعادة النظر في قرار تطبيق الحظر الشامل ليوم الجمعة وزيادة ساعات العمل لكافة القطاعات.

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كما دعا الكباريتي خلال لقاءه مع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي، الاثنين، استثناء عدد من القطاعات من قرار حظر أيام الجمع بالإضافة الى استثناء عدد من القطاعات من قرار زيادة ساعات الحظر الجزئي، لما لذلك من آثار سلبية عديدة قد تؤدي إلى إغلاق آلاف المنشآت وتسريح آلاف الموظفين وزيادة معدلات البطالة.


وبحث الكباريتي مع الوزيرة، عدداً من قضايا ومطالب القطاع التجاري أهمها الحظر وآثاره السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية والقطاع التجاري على وجه الخصوص.


وأكد الكباريتي على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص من خلال نهج جديد لتحقيق التعافي الاقتصادي في مرحلة صعبة حرجة جراء جائحة كورونا الأمر الذي يتطلب من الجميع التعاون والتكاتف لإنعاش الاقتصاد ووقف انهيار العديد من القطاعات الاقتصادية ودعمها بكافة السبل الممكنة.


 




 

 


 

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