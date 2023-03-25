مطالب بتأجيل أقساط صندوق المرأة والإقراض الزراعي وصندوق الحج والأيتام ضريبة المبيعات

الوكيل الإخباري - قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، أسعد القواسمي، السبت، إن تأجيل الأقساط يهم المواطن ويحرك الأسواق التي تشتكي من ضعف بالقوة الشرائية والسيولة النقدية.

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وطالب القواسمي، أن يكون التأجيل من خلال الصناديق، مثل صندوق المرأة والإقراض الزراعي وصندوق الحج والأيتام وغيرهم.



كما طالب الحكومة بتأجيل أقساط الضريبة وضريبة المبيعات والمسقفات ورخص المهن.



وقال إنه جرى المطالبة عن طريق غرفة عمان مباشرة بتأجيل الأقساط بدون فوائد أو عمولة تأخير ولغاية الآن لم تتخذ البنوك أي إجراء في عملية تأجيل الأقساط.

