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الخميس، 03-12-2020 10:30 ص

مطالب بمعاقبة معتدين على ممرض في الكرك

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الصورة أرشيفية


الوكيل الإخباري - طالبت نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات، الخميس، الجهات الأمنية بمعاقبة المعتدين على ممرض في مستشفى الكرك الحكومي.

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وأسفر الاعتداء عن إصابة الممرض بجرح قطعي في الرأس، ورضوض في الجسم، استدعت إدخاله المستشفى لتلقي العلاج، وحالته العامة متوسطة، وفق النقابة.


وبحسب النقابة، "كان الممرض قد طلب من مراجعين عدم الدخول إلى قسم عزل مرضى كورونا في المستشفى، قبل أن يعتدي عليه مراجعون بمشاركة 5 أشخاص، وفقا لما تحدث به الممرض المعتدى عليه".


وأشارت النقابة إلى أن الممرض قام بتسجيل شكوى بحق المعتدين، وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث، وبتحديد هويات شخصين، إلا أنهما تقدما بشكوى بحق الممرض.


وطالبت النقابة بالإسراع بالقبض على المعتدين ومحاكمتهم، حتى لا تتطور حادثة الاعتداء، ويترتب عليها مشاكل أخرى.


ولفتت النقابة إلى أن هذه الحادثة تعد الثانية من نوعها في المستشفى خلال أقل من شهر في قسم العزل.


ودعت النقابة إلى وضع حد لتكرار حوادث الاعتداء على الكوادر التمريضية والصحية، وطالب الجهات الأمنية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الظاهرة، بحماية الكوادر التمريضية والصحية للقيام بواجبهم.


 




 

 


 

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