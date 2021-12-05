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الأحد، 05-12-2021 07:41 م

معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا يُطلق نادي الخريجين الباحثين الشباب

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الوكيل الاخباري - أطلق معهد غرب آسيا وشمال افريقيا (WANA)، بالتعاون مع الشريك السويدي للتنمية، نادي الخريجين للباحثين والباحثات ضمن قضايا النساء المهمشات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وجاء إطلاق النادي، بحسب بيان للمعهد وصل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نسخة منه اليوم الأحد، "انطلاقاً من إيمان المعهد بدور الشباب الفعّال في خدمة قضايا النساء المهمشات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة".

ويهدف النادي، "إلى تسليط الضوء على قضايا الفئات المُستضعفة في المجتمع الأردني، من خلال كتابة أوراق سياسات تُعنى بهاتين الفئتين على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، من خلال فريق يضم مجموعة من الشباب والشابات يتم اختيارهم كل عام من محافظات مختلفة ووفق معايير محددة".

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