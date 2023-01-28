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السبت، 28-01-2023 09:11 ص

عطاءان لشراء 240 ألف طن قمح وشعير

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الوكيل الإخباري - طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عطاءين منفصلين لشراء 240 ألف طن من القمح والشعير لزيادة مخزون المملكة من هاتين المادتين بحسب البيانات الصادرة عن الوزارة.

وتتوزع كميات العطاءين التي تنوي الوزارة شراءها بواقع 120 ألف طن قمح و 120 ألف طن شعير ضمن مواصفات ومعايير محددة.

وحددت الوزارة آخر موعد لقبول عروض عطاء القمح ظهر يوم الثلاثاء المقبل، في حين آخر موعد لقبول عطاء الشعير يوم الأربعاء المقبل فيما دعت التجار الراغبين بدخول العطاءين إلى مراجعة قسم العطاءات في الوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة لكل نسخة عطاء.

وتقوم الوزارة، قبل طرح عطاء شراء القمح والشعير، بوضع مواصفات وشروط بما يتطابق مع المواصفات القياسية والقاعدة الفنية الأردنية، وبعد طرح العطاء يتقدم له العديد من التجار، وعلى ضوء الأسعار والجودة يتم الاختيار.

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وحددت الوزارة العديد من الشروط في دعوة العطاءين، منها أن تكون الشحنة خالية تماما من الحشرات الحية قبل التفريغ في ميناء الوصول أي قبل الإفراج عنه.

كما تتضمن الشروط انه في حال تبين إصابة حشرية في الباخرة عند وصول البضاعة يتم تبخيرها حسب اشتراطات وزارة الزراعة ويتحمل المتعهد النفقات والأضرار كافة.

وبحسب الشروط يحق للوزارة أن ترسل وفدا للإشراف على عملية التحميل وفحصها في ميناء التحميل، كما يتوجب على المتعهد القيام بالإجراءات اللازمة لتمكين الوفد القيام بالمهام الموكلة له.

وبحسب بيانات الوزارة يبلغ مخزون المملكة من القمح والكميات المتعاقد عليها حوالي 1.4 مليون طن تغطي استهلاك يصل الى 16 شهرا.

ويستهلك الأردن شهريا 90 ألف طن من القمح و80 ألف طن من الشعير، علما بأن المملكة تستورد 95 % من احتياجاتها من هاتين المادتين لعدم كفاية الإنتاج المحلي منهما.

 




 

 


 

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